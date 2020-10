Cédric Davoine : changer le monde en commençant chez soi

Cédric Davoine et son épouse Anne-Sophie se lancent dans une société bio et locale en 2009 : les Paniers Davoine. Un entrepreneuriat écologique et social qui va évoluer avec un nouveau projet : les Alchimistes. Ils créent un service de collecte et de valorisation des biodéchets en circuit court sur l'aire toulonnaise. Et désormais ils travaillent à créer des sites industriels en circuit court pour traiters des milliers de tonnes de déchets organiques.