Ces légumineuses oubliés, solution pour la planète et pour notre corps

Les bienfaits des haricots, pois chiches et lentilles sont redécouverts. D'autant que ces légumineuses constituent une alternative au régime alimentaire carné qui s'est développé au cours du siècle dernier.



Le régime alimentaire de l'homme a en effet considérablement evolué au cours du XXième siècle, laissant la part belle à la viande. Les conséquences pour l'environement et la santé sont importantes. Le legislateur s'empare de cette problématique et impose un repas non carné avec plus de légumes secs par semaine dans les cantines scolaires. Cuisiniers et élèves s'adaptent à cette nouvelle done.