"Cette surconsommation me donne envie de fuir"

A l'occasion de la journée sans achat et à l'approche de Noël, Commune Planète s'intéresse à notre consommation. Certains la voient comme le seul moyen de relancer l’économie, d’autres comme génératrice de déchets, de pollutions et de travail indigne dans des pays qui abreuvent notre quotidien d’objets toujours plus nombreux. Comment redonner du sens à notre à notre consommation ? Consommer moins nous rendrait-il plus heureux ?