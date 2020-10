Changer le monde à son échelle... dès maintenant !

Dans votre agenda écolo de la semaine :

- Proposition de broyage de déchets verts et de sensibilisation au jardinage zéro déchet à la déchetterie de Claix le samedi 17 de 13h30 à 17h et à la déchetterie d'Eybens le samedi 24 de 9h à 12h30.

- Conférence "Une Terre donnée, une terre en partage, fondements et conditions d'une écologie intégrale" au Centre Théologique de Meylan le mardi 20 de 9h30 à 11h45. Pour tous renseignements : contact@ctm-grenoble.org