Château de Vascoeuil et exposition Bernard Buffet

Pour terminer la semaine, nous sommes à 10km de Lyons, dans le village de Vascoeuil et plus particulièrement au château. Cécile Comte, responsable des publics, retrace pour nous l'histoire du château et elle nous parle de l'exposition en hommage au peintre Bernard Buffet, 50 tableaux exposés dans les salles du château jusqu'au 20 octobre.