Climat : 16 actions concrètes pour réduire ses émissions de CO2 de 50% d’ici 2030.



L’asbl écoconso publie 16 actions concrètes que chacun peut mettre en place pour réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. C’est l’objectif de la campagne 2019 de l’association : « Climat : arrête d’en faire des tonnes ». Le réchauffement climatique, on arrête d'en faire des tonnes, on agit. Pour rester sous les 1,5°C de réchauffement global (Accord de Paris), on doit réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 en Belgique. Un sacré défi. Et pourtant c’est possible.