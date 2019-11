Le Collectif Salzinnes Demain vise à mobiliser toutes les forces vives autour d’une démarche citoyenne participative, collaborative, constructive, axée sur le vivre ensemble en référence au concept de quartier durable.



Début 2016, confrontés à des projets immobiliers susceptibles de modifier sensiblement leur milieu de vie, des Salzinnois, le comité de quartier Henri Lemaitre, le comité de quartier Kegeljan et le comité de quartier Salzinnes-Écoles, rejoints par le comité de quartier des Balances et l’association des commerçants de Salzinnes, se sont associés au sein d’un Collectif pour se positionner comme interlocuteur vis-à-vis des acteurs, promoteurs et autorités. Rapidement, ce groupe s’est donné le nom de « Collectif Salzinnes Demain ».