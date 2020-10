Comment créer et animer des groupes de conversion écologique ?

Nous avons avec nous aujourd’hui Marie Hélène Lafage qui va nous aider à nous organiser dans ce sens.Consultante en politiques locales et en transition écologique et vice présidente du groupe Lyonnais Les Altercathos, elle a été avec d’autres à l’origine du café solidaire Le Simone, et vient de publier un livre qui s’intitule “Laudato Si en actes - petit guide de conversion écologique”. Et quand on lui a demandé une citation qui l’anime particulièrement, elle a retenu :

" la conversion écologique requise pour créer une dynamique de changement durable est aussi une conversion communautaire "

C’est cette conversion communautaire qu’elle souhaite aider à organiser par son intervention.

Vous retrouvez ensuite votre agenda écolo de la semaine avec une ballade botannique dans le Trièves dimanche 11 octobre et une soirée réduc' et récup' alimentation durable vendredi 16 octobre.