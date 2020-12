Quelle place à l’écologie populaire dans la lutte contre le réchauffement climatique ?

Et comment entendre la parole des plus pauvres sur ce qu’ils vivent et leurs envies pour l’avenir ?

C’est un des enjeux de la transition écologique qui doit se faire avec tous et pour tous.

Rencontre avec Blandine Bres des Universités populaires Quart-Monde, de l’association ATD Quart Monde.