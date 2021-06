Comment expliquer le boom des émission sur l'environnement à la radio ?

En 20 ans, le nombre de pogrammes dédiés à l'envrionnement et l'écologie ont été multipliés par trois sur les ondes



Comment l'expliquer ?

Est-ce un phénomène de mode ou une tendance de fonds ?

Correspond-il à un nouveau positionnement stratégique des radios, notamment sur RCF ?



Réponses avec :



- Fréderic Chambon, délégué régional Nord de l'INA Hauts de France, l’Institut National de l’Audiovisuel



- Anne Kerleo, rédactrice en chef écologie du réseau national de la radio RCF



- Alice Duchêne, Chargée de mission vie associative et jeunesse et Magali Lançon à la MRES Maison Régionale de l'environnement et des solidarités qui produit des podcasts dédiés à la transition écologique avec les jeunes.



- Didier Parent du Musée de la radio de Boeschepe et expert technique des ondes radio.