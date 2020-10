Commune Planète

Le magazine de l'environnement sur RCF. Au sommaire cette semaine : un projet d'accès à l'eau porté par le Département de l'Allier et un comité de jumelage au Sénégal, la Semaine du manger local et bio en Haute-Loire, la foire au miel d'Aiguilhe, les drives fermiers de Riom et d'Aubière qui continuent de proposer des produits en circuits courts.