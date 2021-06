Commune Planète Hauts-de-France - 1 juillet 2021 à 11:30

Tous les jeudis à 11h30

L’écologie est devenue un enjeu majeur dans nos vies et l’encyclique Laudato Si nous invite à nous engager d’avantage dans une démarche intégrale. Anne Henry reçoit les hommes et femmes qui se mobilisent dans les Hauts de France afin qu’ils partagent leurs actions et ce qui nourrit leur engagement.