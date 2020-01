Conversation avec ma poubelle

"DEMAIN JE M'Y METS", UNE CHRONIQUE À RETROUVER DANS L'ÉMISSION COMMUNE PLANÈTE - Commune Planète, c'est la nouvelle émission d'écologie sur RCF. Un rendez-vous hebdomadaire proposé par Anne Kerléo à découvrir chaque vendredi.



Le pape François nous invite dans son encyclique sur l’écologie à sortir de la « culture du déchet ». Quoi de plus simple alors de se lancer dans une démarche zéro déchets, qu’on appelle aussi "zero waste"? Mais aujourd’hui, j’ai décidé de ne pas vous parler de la règle des 5 R : Refuser / Réduire / Réutiliser / Recycler / Rendre à la terre ( entendez par là: composter).

Mais pourquoi, me direz-vous ? c’est la base !!

Parce que dans notre société, exigeante, qui nous appelle à atteindre la perfection, j’aurais la sensation de vous donner une injonction de plus, une ligne supplémentaire dans la « to do list » du bon chrétien (vu que maintenant on s’doit d’être écolos, en plus du reste).

Je préfère qu’on s’attarde pour commencer sur la prise de conscience et l’observation. C’est le point de départ de toute évolution ! Si je veux vraiment avancer, me convertir intérieurement, aller vers une sobriété heureuse, redonner du sens à ma vie et retrouver ma responsabilité, je dois commencer par observer ma vie.

Je vous propose une démarche en deux temps :

Le premier c’est d’aller observer, d’être attentif à la relation que j’ai avec ma poubelle, avec les déchets en général dans ma vie: qu’est-ce que je jette, comment, où, pourquoi ? qu’est-ce que je ressens?du dégoût, de l’indifférence?est-ce que je suis désinvolte ?, ou au contraire , je culpabilise, ou au contraire, c’est un moment de pleine conscience ?

Le deuxième temps sera d’écouter ce que ces observations me disent de la vie que je mène, de celle dont je rêve, et de la vie future que je suis prête à inventer.

C’est cette écoute qui va me permettre d’intérioriser et de donner de la spiritualité à ma démarche, donc du sens.

Dans cette chronique, je vous parlerai toujours de douceur et bienveillance envers soi. Ça marche aussi pour cette phase. Pas de jugement sur mes pratiques, juste un accueil.

Bon par contre, si vous avez besoin de parler en vrai à votre poubelle, … pas sûre qu’elle vous réponde, mieux vaut le faire tout seul… parce que socialement, c’est pas encore bien établi de converser avec sa poubelle...