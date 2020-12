Christelle Colas vous propose de découvrir une entreprise de l'économie sociale et solidaire: Coordinéo.

Un facilitateur de lien pour épauler les personnes âgées à leur domicile: un soutien dans la perte de leur autonomie et pour leur famille. C'est Aloys Clarke , le co- fondateur de Coordinéo qui nous raconte ce prendre soin de la personne agée.

Leurs coordonnées

16 Quai de la Loire, 37230 Saint-Étienne-de-Chigny

https://coordineo.fr/

06 51 22 70 82 – tours@coordineo.fr