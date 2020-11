Cournon : les travaux de la future voie verte ont débuté

Les travaux de la future voie verte ont débuté aux abords de l’Allier à Cournon. A terme les 26 km entre Pont-du-Château et Authezat intégreront la "V70" entre Nevers et Palavas-les-flots.

Le projet de voie verte entre dans sa phase de concrétisation sur le département du Puy-de-Dôme. Les premiers aménagements ont débuté en septembre avec les travaux sur l'écopôle du Val d'Allier, près de Cournon.

Désormais des travaux de terrassement seront concentrés sur la rue des Laveuses jusqu’au 27 novembre. Ils se poursuivront par la portion située entre la rue des Laveuses et la passerelle sur l’Allier jusqu’à mi-décembre.

Une route de 26 km de long à parcourir à pieds ou à vélo ...

Pour rappel, ces travaux font partie d’un aménagement long de 26 km permettant d’aller en toute sécurité de Pont-du-Château à Authezat en passant par Cournon-d’Auvergne.

La chaussé fera 3 mètres de large et sera réservé aux usagers non motorisés (piétons, vélos, rollers, etc). Le chantier reprendra plusieurs chemins existants pour limiter les impacts environnementaux.

... Intégrés à la Véloroute 70 entre Nevers et Palavas

Cette voie verte s’intégrera, à terme, dans un projet de plus grande ampleur. A savoir le vaste itinéraire de la V70, une « véloroute » qui reliera Nevers à Palavas-les-Flots. La mise en service est prévue en 2023.