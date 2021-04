Croquis sur Loire, un parcours pour pratiquer le dessin à Veuzain-sur-Loire

Isabel Da Rocha, présidente de l'association Artecisse et Aymeric Du Verdier, dessinateur amateur et directeur du conservatoire d'espaces naturels de Loir-et-Cher sont les invités de Coralie Pineau. Avec eux, on évoque la pratique du dessin grâce à un parcours à Veuzain-sur-Loire qui permet d'y développer cet art tout en découvrant la nature et le patrimoine culturelle environnant.