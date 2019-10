Ville et agriculture : deux mots à priori plutôt incompatibles ? « cultivons nos toits » est une association qui réconcilie ces deux réalités en trouvant des espaces, au cœur de la ville, pour cultiver toutes sortes de fruits et légumes. Les toits en terrasses sont examinés, réhabilités, aménagés pour y recevoir une couche de bonne terre et du maraîchage. Lucas Courgeon et César Léchémia tout deux salariés de « cultivons nos toits », ils viennent nous raconter leurs réalisations et les projets en cours dans l’agglomération grenobloise.