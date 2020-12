Dans le Var, les yachts n’ont plus le droit de jeter l’ancre dans les herbiers de posidonie

Le Préfet maritime de la Méditerranée a signé cinq arrêtés cette semaine qui délimitent des zones dans lesquelles les bateaux de 24 mètres et plus n'ont plus le droit de jeter l'ancre.

L'Amiral Laurent Isnard, Préfet maritime

de la Méditerranée. Photo TS

Ce sont les véritables poumons de la grande bleue. Ils servent également de nurseries pour de nombreuses espères de poissons et agissent contre l'érosion des plages. Afin de préserver les herbiers de posidonie, le Préfet maritime de la Méditerranée a signé cette semaine cinq arrêtés qui délimitent des zones dans lesquelles les bateaux de 24 mètres et plus n'ont plus le droit de jeter l'ancre. Il faut dire que « les pioches », comme les appelle l’Amiral Laurent Isnard, peuvent engendrer de gros dégâts.

Ces dernières années, 10 % de la surface de posidonie a disparu en Méditerranée. Soit environ 80 kilomètres carrés. L'équivalent de deux fois la superficie de Toulon.

Mais cette nouvelle réglementation inquiète les professionnels du yatching. Certains redoutent un exode massif de ces gros bateaux « vers des eaux plus accueillantes » témoigne par exemple Jean-Marie Dufour. Pour éviter cela, le secrétaire général du groupement des équipages professionnels du yatching compte notamment sur le développement de zones de mouillages et d'équipements légers. Il s’agit en fait de bouées, accrochées au sol, et sur lesquelles les bateaux, même les plus gros, peuvent s'amarrer. 68 sont installées par exemple dans le Parc national de Port Cros depuis avril dernier. Problème, seules cinq de ces bouées peuvent accueillir des navires de plus de 15 mètres. Les places sont d'autant plus rares que ces Zmel sont assez peu nombreuses aujourd'hui : 36 sur toute la façade méditerranéenne. Mais plusieurs projets sont ou seront lancés prochainement, comme dans la baie de Pampelonne, au large de Ramatuelle.