Dans les rues d'Alençon, dans les pas de Louis et de Zelie 1/5

Dans Impressions Normandes cette semaine, nous vous convions à Alençon, la ville natale de Ste Thérèse de l'Enfant Jésus. On y retrouve Guillaume Desanges et son guide singulier. Guy Fournier en effet est diacre de l'Eglise catholique, il est aussi un fin connaisseur de la vie des saints parents de la Petite Thérèse, Louis et Zélie Martin.