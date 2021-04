Dans les rues d'Alençon, dans les pas de Louis et de Zelie 3/5

Direction Alençon, cette semain dans Impressions normandes. Nous découvrons la préfecture ornaise en mettant nos pas dans ceux des saints Louis et Zélie Martin, les parents de la petite Thérèse de Lisieux. On y retrouve Guillaume Desanges et Guy Fournier, l'adjoint du recteur du sanctuaire d'Alençon qui déambulent dans la vieille ville...