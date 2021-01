De dieselgate aux transports du futur

Le magazine Sans Transition vous propose ici un nouveau format de rencontre et de discussion numérique, "Voyage en Transition". L'invitée de ce soir, Karima Delli, députée européenne depuis 2009 est spécialisée dans les questions liées à la pollution de l'air. Elle s’engage pour le développement d’un modèle de mobilité plus durable afin de protéger le climat, la santé publique et de promouvoir l'accessibilité de la mobilité.