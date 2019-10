Comment atteindre l’objectif ?

Pour aider les consommateurs à agir au quotidien, l’asbl écoconso publie sur son site web 16 actions concrètes dans le cadre de sa campagne « Climat : arrête d’en faire des tonnes ». À chacun de piocher parmi les différentes actions de la checklist et de composer son propre programme pour passer de 12 à 5,4 tonnes de CO2 par an par personne et participer ainsi à l’effort climatique.