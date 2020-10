Découvrez « Le Guide Terre Vivante » de la naturopathie

Le seul livre de naturopathie écrit par un médecin. Ce livre exhaustif définit les grands principes de la naturopathie et en présente les techniques principales : nutrition, exercices physiques, hydrologie, soin par les plantes, exercices respiratoires, domaine des idées… Une seconde partie est consacrée aux réponses naturelles aux maux du quotidien, classés par sphères (ORL, système digestif, problèmes cardiovasculaires, etc.). Il s’adresse à tous ceux qui souhaitent prendre leur santé en main, comme aux professionnels les plus exigeants.Dr Daniel Caroff est docteur en médecine générale et spécialisé dans les médecines complémentaires. En plus de son cabinet, il a fondé et dirige l’Académie de naturopathie essentielle (ANAE). Il enseigne dans son académie et à la faculté de médecine de Strasbourg.

En librairies, magasins bio et sur http://www.terrevivante.org