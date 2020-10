Découvrez les fruits et légumes de saison pour ce mois de novembre

Pourquoi manger des fruits et légumes de saison ?

Mais savez-vous vraiment quels sont les bienfaits d’acheter et de consommer un légume de saison ?

​D’abord parce que c’est bon pour nos papilles

Un fruit ou un légume de saison, c’est une explosion de saveurs en bouche garantie ! Si vos produits poussent au soleil, avec le temps nécessaire à leur maturation, alors ils auront plus de goût que les autres. Cultivés hors saisons, leurs saveurs ne sont pas aussi intenses car ils auront mûri pendant le transport et non dans la nature ! Manque de rayons UV, manque de temps pour se développer, ces fruits et légumes n’auront pas eu la chance de vous révéler tous leurs charmes. Une tomate au goût “d’eau” en hiver, ça vous parle ?

Ensuite c’est bon pour la santé

Dame Nature a pensé à tout : à chaque saison, des fruits et légumes qui répondent à nos besoins nutritionnels. En hiver, notre corps réclame davantage de nutriments qu’en été pour affronter le froid. C’est pourquoi ils sont tous saturés en minéraux et vitamines comme les pommes de terre, les carottes ou les oranges. Quand l’été approche, ce sont des fruits et légumes légers et gorgés d’eau que l’on récolte pour hydrater notre organisme. Enfin, les produits de saison sont chargés en antioxydant : les manger renforce donc notre système immunitaire.

Et enfin c’est bon pour la planète et le porte-monnaie

Premièrement, cultiver un produit qui n’est pas de saison peut pousser les agriculteurs à utiliser des engrais chimiques pour compenser les conditions climatiques, ce qui a un très mauvais impact environnemental. Aussi, lorsque vous achetez un produit qui n’est pas de saison en France, celui-ci peut venir de loin. Non seulement l’acheminement qui se fait par avion, bateau ou camion pollue, mais les coûts de transports sont répercutés sur votre ticket de caisse. Evitez donc de manger des tomates ou des courgettes en hiver : celles-ci ne seront pas très bonnes et elles vous coûteront plus cher (source : www.famileat.fr)