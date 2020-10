Demain çà ira mieux ?

la France doit impérativement réduire ses émissions de gaz à effet de serre; cela implique une remise en cause de certaines habitudes et mode de vie que la plupart d'entre nous ne veulent pas entendre. Pourtant cet enjeu devient vital pour les générations à venir et nous pouvons constater d'ores et déjà les dégats occasionnés par le déreglement climatique. Un étude du cabinet BL évolution détaille les mesures à prendre pour des lendemains qui chanteraient toujours et encore