Demain je m'y mets - 1 mai 2020 à 17:35

Tous les vendredis à 17h35

Une chronique concrète pour passer à l'action, avec quatre chroniqueurs qui inventent déjà le monde d'après, chacun(e) dans son domaine : - Alimentation, consommation et bien-être durable avec Anne Moreau - Zéro déchet et do it yourself (DIY) avec Juliette Lesueur (merci à RCF Isère qui accepte d'enregistrer ce chroniqueur) - Mobilité durable avec Ludovic Bu (merci à RCF Sarthe pour la prise de son) - Sobriété numérique avec Olivier Vergeynst de Green IT "Demain je m'y mets" est une chronique de l'émission Commune Planète, l'émission de RCF sur l'écologie