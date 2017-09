Des cartables sains et éco-responsables pour la rentrée

En France, 12 millions d'enfants retrouvent aujourd'hui le chemin de l'école... cartable sur le dos, cahiers neufs dans le sac, ils sont parés pour la rentrée. Toutefois, peut-être certains n'ont-ils pas encore en leur possession toutes les fournitures requises. En effet, 4% des parents n'auraient pas encore équipé leur progéniture.

Pour les retardataires, voici une initiative écologique à destination des familles. Il s'agit d'éviter les produits toxiques, irritants, allergisants, cancérigènes... tous les composants nocifs hélas présents dans une grande part du matériel scolaire destiné aux enfants. Certains d'entre eux sont même "reprotoxiques", pouvant altérer la fertilité.

Au-delà de l'école, des conseils utiles pour la vie quotidienne

Le site cartable-sain-durable.fr, créé par le département de la Gironde et l'ADEME-Aquitaine, liste les produits respectueux de la santé des plus jeunes, qui peuvent être utilisés sans inquiétude. Conseils utiles, "trucs et astuces" pour favoriser l'éco-responsabilité de la famille, sont répertoriés, tant pour l'école que pour la maison. Cela conduit à une prise de conscience des enjeux environnementaux, dès le plus jeune âge.

Ce site s'adresse également aux professionnels de l'éducation et de l'enfance, avec une rubrique concernant les établissements scolaires : mobilier adapté aux petits, nettoyage écologique des locaux, idées pour améliorer la restauration collective...

Un site très complet, dont on peut se servir sans modération.