Des écolocrèches à Nevers

Prendre en considération l’environnement dans lequel elles vivent, limiter leur impact négatif notamment par la gestion des déchets et favoriser un milieu favorable à la bonne santé des enfants et du personnel par une alimentation saine et en n'utilisant pas de produits chimiques, tels sont les principaux objectifs des crèches écologiques.

La ville de Nevers souhaite favoriser ce processus. C'est une véritable volonté politique. La municipalité a voulu que le CCAS - Centre communal d’action à la santé- s’investisse dans ce projet de labellisation écolo-crèche dans tous ses multi-accueils collectifs, sous l’égide de sa présidente Catherine Fleurier, élue municipale et cela depuis maintenant deux ans.

Nous avons enquêté dans trois crèches et rencontré leurs responsables : Nicole Lacour à Frimousse, Virginie Chartiot et l’éducatrice Oriane Arriat à Calinours et Claudie Delhablat et Stéphanie Toulon chargée des repas à Souricette. Dans ces trois crèches, nous avons constaté le même souci pour la santé en mettant à l’abri les enfants des produits polluants, notamment des perturbateurs endocriniens.

Toutes ces crèches qui seront sans doute labellisées dès 2020 veulent aller plus loin. Ainsi, à Souricette, ce sont les agents d’entretien de la crèche qui ont bénéficié d’un livret de recettes de produits de nettoyage faits maison. A Calinours, c'est un livret à l’intention des parents avec des recettes de produits ménagers, crèmes pour le soin de la peau des bébés, mais aussi jeux sans chimie, qui est en préparation.

Ce qui se passe à Nevers pourrait faire tâche d'huile dans tout le département. La municipalité de Rouy, elle, avait pris de l'avance. Nous avions parlé de son projet d'ouvrir une éco-crèche dans notre émission de juin 2017. Elle a ouvert en avril 2019.

Pour en savoir plus : www.ecolo-creche.fr

CHRONIQUE NATURE : la fouine

De la taille d'un chat, un pelage marron, une grande bavette blanche... C'est la fouine, la mal aimée. Les humains ne voient en elle que l'attaqueuse de poulaillers, la danseuse de sarabande dans les greniers qui imposent des nuits blanches aux habitants de la maion et, plus récemment, la dévoreuse de durites de voiture! Et pourtant, en tant que dévoreuse de rongeurs, elle rend de grands services aux humains. Et si nous changions notre regard sur elle ?

A VOS AGENDAS

Le vendredi 8 novembre à 20 h la compagnie Zygomatic présentera « Manger », un spectacle burlesque musical au cœur de notre assiettes qui questionne sur l'industrie agrochimique. À partir de 7 ans. Le spectacle sera suivi d'un débat et d'une collation bio.

Salle des fêtes Théodore Gérard à Decize. Renseignement et réservations : COFED - tél.: 03 86 50 65 67 - luiggi.tweed@laposte.net

N'hésitez pas à réagir auprès des animateurs de Planète Nièvre (Christophe Barge, Danièle Boone et Geneviève Omessa) : planetenievre@netcourrier.com