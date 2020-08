Des étoiles et des plantes - 23 août 2020 à 09:30

Le dimanche à 9h30

Plus que jamais, la pensée de Jean Marie Pelt nous aide à méditer notre rapport à la nature. Chantal de la Touanne vous propose de revivre les plus belles émissions qu'elle a co-animé avec le père de l'écologie urbaine. En partenariat avec le Centre Jean Marie Pelt de Rodemack https://www.centrejeanmariepelt.com/ Remerciement à Franck Steffan, co-auteur et collaborateur de Jean Marie Pelt http://haria.fr/