Des légumes frais du champ à l’assiette

Une communauté respectueuse de l'homme & de son environnement

De plus en plus, le « bon sens » se tourne vers une agriculture biologique car l’on se rend compte que les produits chimiques sont toxiques tant pour l’Homme que pour l’environnement. Pour Michel, faire partie du Label des producteurs de Nature & Progrès, c’est avant tout faire partie d’une communauté et observer qu’il n’est pas seul. De plus, l’association attache de l’importance à des aspects qui lui semblent essentiels, à savoir : la relation producteur-consommateur, l’artisanal, le local et le social. Découvrez les producteurs Nature & Progrès ici.