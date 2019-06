Des propositions originales de découverte pour l'été

Se donner le temps cet été d’approcher autrement le patrimoine…

3 guides conférenciers, actifs sur la Charente et ouverts aussi sur l’extérieur, ont programmé différents circuits, parcours ou visites tout simplement dans les semaines qui arrivent… mais sous une forme pas forcément ordinaire…

Ces propositions se veulent un peu originales, parfois insolites, autour du Château de Villebois-Lavalette, des mottes castrales entre sud-Charente et Dordogne, de La Rochefoucauld, de Cognac ou encore de Bassac…

Ces 3 guides conférenciers, Angélique Lamigeon, Pascale Lacourarie et Silvio Pianezzola, ont concocté ces idées de découvertes patrimoniales à trois, à deux et aussi seul…