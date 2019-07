Des vélos solaires à Valence samedi

Ils portent le message d’une nouvelle mobilité : le vélo électrique oui, mais solaire !

Ce samedi, les 50 vélos solaires du Sun Trip Tour arrivent à Valence. Dernière étape du Sun Trip Tour 2019 après 1 500 kilomètres à travers la région et l’ascension de grands cols d’Auvergne et des Alpes, dont l’Agnel et l’Iseran.

Sur les vélos, ils ont entre 4 et 72 ans et ils montrent qu’une nouvelle mobilité est possible selon Florian Bailly, directeur de ce tour « on a propulsé sur ces montées des gens qui pour certains n’avaient jamais eu cette expérience du vélo en haute montagne ».



Et si le vélo solaire était le vélo électrique du futur ? Pour Florian Bailly, sans aucun doute car « A terme, le développement de la mobilité électrique nécessite forcément qu’on imagine une recharge avec de l’énergie propre des batteries ».

C'était la deuxième édition du Sun Trip Tour 2019.