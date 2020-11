Devenez adepte du lombricompostage

N'évacuez plus vos déchets organiques ménagers (épluchures de légumes, fruits, restes de vos repas). Confiez les à vos lombrics; ils travailleront jour et nuit pour vous. Vous économiserez 1/3 du poids de votre poubelle. Vous rendrez à la terre ce que le consommateur lui enlève. Vous contribuerez à la préservation de la biodiversité, véritable nourricière de la planète. Au plus ce concept se répandra, au plus ce seront des millions de tonnes qui ne partiront plus à la poubelle, à l'échelon mondial. Avec ou sans jardin, sentant l'humus, le lombricompostage à domicile est maintenant possible. Partout dans le monde, le lombricompostage à domicile se pratique aujourd'hui couramment. Des Communes équipent leurs concitoyens de lombricomposteurs. N'attendez plus, le meilleur déchet est celui qui renaît chez vous, en valeur ajoutée!

Infos : 0475 567 005

Site internet : http://www.lombriville.be