"Dieu pleure devant l'extinction des espèces"

"On a souvent l’impression que lorsque nous commettons le mal, ce sont d’autres êtres humains qui souffrent. Le prophète Osée nous dit que l’ensemble de la création dépérit"

l'extinction des espèces

Je vous offre un avant-goût du printemps ! Imaginez la douceur qui revient. Les jeunes pousses au vert tendre. Les fleurs blanches au bout des branches... Et là. Ça vous frappe. Dans la campagne où vous marchez, c’est le silence. Pas un bruit. Ou plutôt, pas un chant. Parce qu’en France, nous avons perdu un tiers des oiseaux en 15 ans. Voilà qui sera un thème majeur cette année : la perte des êtres vivants et des espèces, ce qu’on appelle la crise de la biodiversité.



Quel lien avec la foi chrétienne ?

En juin, la France accueillera un congrès mondial de scientifiques et d’acteurs de terrain. En octobre, l’ONU tiendra la COP15 de la biodiversité, où un grand accord devra être adopté. Vous me direz : quel lien avec la foi chrétienne ? J’ai pensé au prophète Osée. Je lis, au chapitre 4, les versets 1 à 3 : «Le Seigneur est en procès contre les habitants du pays. Gens d’Israël, écoutez donc ce qu’il déclare : "Dans ce pays il n’y a plus ni vérité ni bonté. On ne me reconnaît plus comme Dieu. On maudit, on ment, on assassine, on commet des vols et des adultères. On ne connaît plus de limites, les meurtres succèdent aux meurtres. C’est pourquoi le pays subira une terrible sécheresse. Tous ses habitants dépériront, à commencer par les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront."»

Ce texte est incroyable, si vous me passez l’expression. On a souvent l’impression que lorsque nous commettons le mal, ce sont d’autres êtres humains qui souffrent. Osée nous dit que l’ensemble de la création dépérit : la terre ; les plantes ; les animaux, dont les oiseaux. Il n’y a pas de frontière hermétique entre nous et le reste de la création de Dieu. Tout est lié.



La conversion écologique

La conversion écologique est une clé pour une vie meilleure de la terre, une vie meilleure des plantes et une vie meilleure des animaux. Tous comptent aux yeux de Dieu. Et Dieu pleure devant la sixième extinction massive des espèces, que nous provoquons.

Nous sommes invités à penser le thème de l’émission de ce jour - "L'écologie, sacrifice ou clé pour une vie meilleure?" - non seulement avec le bien-être des humains à l’esprit, mais aussi celui des autres créatures. Et le pays refleurira. Tous ses habitants s’épanouiront, à commencer par les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Pour des printemps bruyants.