Direction le sud de l’Ardèche, du côté de la commune des Vans, pour une balade dans le bois de Païolive !

Bonjour Eric de Kermel ! Vous êtes le directeur de la rédaction du magazine Terre sauvage.

et l’auteur de l’Abécédaire de l’’écologie joyeuse paru chez Bayard.

Chaque vendredi, vous nous faites voyager au détour de sentiers sauvages… quelle est

notre destination aujourd’hui ?

Nous partons pour le sud de l’Ardèche, du côté de la commune des Vans, pour une balade dans

le bois de Païolive !

L’Ardèche est sans doute l’un des départements qui a su le mieux protéger son patrimoine naturel

et en faire un atout pour un tourisme doux.

Preuve en est le GR7 qui accueille désormais sur la ligne de partage des eaux entre Atlantique et

Méditerranée un magnifique parcours d’œuvres d’art en pleine nature.

Mais aujourd’hui, nous allons suivre le sentier de la vierge dans ce bois de Païolive qui est

absolument extraordinaire.

Pourquoi est-il si extraordinaire que cela ?

Parce que PaÏolive est une forêt ancienne qui semble être née de la rencontre entre un peuple

d’arbres et de pierres. Un paysage de légendes avec des grottes et des canyons où de très vieux

arbres sont parfois comme accoudés à de grands silhouettes de calcaires.

En réalité, c’est un chef d’œuvre de géologie issu de l’eau et du vent qui a réalisé ce labyrinthe où

nous nous faufilons au milieu de ces géants minéraux et végétaux.

Comment avez-vous découvert cet endroit ?

Grâce à Pierre Rabhi, ce paysan philosophe qui est un ami et qui m’avait invité chez lui.

Il vit sur un petit plateau où il cultive une terre bien pauvre mais qui se trouve juste au bord du bois

de PaÏolive que traversent les gorges du Chassezac.

Alors que je venais d’arriver il m’a dit : « Viens Eric, allons marcher un peu … »

Moi qui connaît bien la France et ses multiples trésors, j’ai alors découvert cet endroit incroyable.

Pierre Rabhi marchait devant moi, son bonnet sur la tête et me disait : « Voilà où je viens souvent

méditer. J’ai l’impression d’être au creux de la terre. Je rêve que les hommes prennent conscience

que notre seule mission sur terre est d’aimer et de prendre soin de tout ce que la nature nous

offre ».

Effectivement, cet endroit à l’air inspirant !

Inspirant et très ludique pour des enfants.

Les rochers ont des formes étranges. Parfois il faut se baisser pour passer dans un couloir

naturel. A d’autres moments on semble perdus dans un labyrinthe digne des paysages parcourus

par le jeune Frodon dans le seigneur des anneaux.

Comme il est impossible de pénétrer avec des engins dans le bois de Païolive personne n’est

jamais venu y couper du bois. C’est ce qui explique la présence de ces vieux arbres qui semblent

eux aussi venus d’un autre temps !

Quelles sont les espèces que l’on trouve ici ?

Il y a d’abord toutes les espèces inféodées aux forêts de vieux arbres.

D’abord la chouette hulotte qui se nourrit de petits rongeurs.

L’association du bois de Païolive qui est composée de passionnés a posé de nombreux nichoirs à

son intention. Cela leur permet de recueillir les pelotes de réjection de la chouette, c’est à dire ce

qu’elle recrache après s’être nourrie. Grâce à cela, ils peuvent identifier ainsi les différents

rongeurs qui peuplent le bois.

La nuit, on entend très bien le petit duc qui ponctue le temps d’un son court et régulier comme une

horloge.

Et puis il y a les pics épeiches avec leur plumage rouge et noirs magnifiques qui se faufilent avec

aisance entre les troncs d’arbres et les rochers et que l’on entend marteler les troncs.

On trouve aussi toutes les espèces qui aiment les grottes et les canyons.

Les salamandres bien sûr avec leurs belles tâches jaunes. On ne peut les voir que dans les

endroits les plus sombres.

Mais ce qui est remarquable à Païolive c’est la présence de 25 espèces de chauve-souris sur les

37 présentes en France.

Enfin, Païolive ce sont des champignons, des mousses, des lichens et des fougères !

Un petit monde merveilleux et immobile qui lui se laisse contempler à loisirs !

Je crois d’ailleurs que vous avez un truc à donner à nos auditeurs pour explorer ce petit

monde …

Oui, un truc qui vient justement de ma passion pour le petit monde minuscule de la nature.

Je ne me promène jamais sans un compte fil dans ma poche !

Qu’est-ce qu’un compte fil ?

C’est une pette loupe carrée qui se déplie sur son pied et qui permet aux photographes, aux

imprimeurs, aux tisserands, de vérifier la qualité de leur travail.

Si vous avez envie de découvrir une autre dimension, munissez-vous d’un compte-fil et posez-le

sur les écorces, les pierres, les lichens, les mousses, les pétales des fleurs et vous serez alors

transporté dans un autre monde !

Vous aurez alors une petite idée de ce que voit la fourmi. Vous découvrirez des reliefs, des

matières et des nuances de couleurs que vous n’imaginez pas.

Avec un compte-fil, vous pouvez déjà tout simplement faire le tour de votre jardin … Cela vous

prendra plusieurs jours pour le redécouvrir !

Merci Eric de Kermel pour cette ballade en Ardèche. Vous êtes le directeur de la rédaction

du magazine Terre Sauvage et chaque vendredi à 9h45, vous nous proposez ce petit

voyage, au détour des sentiers.