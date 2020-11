Domaine du Graux, producteur BIO Nature & Progrès

Elisabeth Simon a la volonté de produire une alimentation en optimisant les complémentarités entre cultures, environnement et acteurs de la production.

En savoir plus sur le Label Nature & Progrès : C'est en 1976 que des producteurs et des consommateurs ont décidé de créer Nature & Progrès Belgique afin de travailler sur des alternatives au modèle agricole industriel, alors en plein développement. Initiateurs d'un véritable mouvement social, ils ont élaboré une vision de l’agriculture biologique et créé le label des producteurs de Nature & Progrès. Aujourd’hui, le Label rassemble une septantaine de producteurs. Découvrez-les ici : www.producteursbio-natpro.com