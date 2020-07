Chez Jean Marie Pelt, à la campagne : discussion autour de son CD "Drogues et plantes magiques" et du coffret intitulé "Petites histoires des plantes ".





Dans ce deuxième numéro, Jean-Marie Pelt nous parle des " drogues et des plantes magiques", à travers l'histoire de peuples tribaux utilisant ces drogues dans leur tradition via des rituels bien définis. Tout au long de l'émission, nous découvrons ce que l'on peut apprendre de ces peuples et de leurs traditions.



En partenariat avec le Centre Jean Marie Pelt de Rodemanck https://www.centrejeanmariepelt.com/

Remerciement à Franck Steffan, co-auteur et collaborateur de Jean Marie Pelt http://haria.fr/