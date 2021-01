Du Grand Dessein à l'Axe Royal

Heureusement il restait les jardins et la splendide perspective, l’ »Axe Royal » qui additionne les beautés, Louvre, jardins des Tuileries, place de la Concorde, jardins des Champs Élysées, avenue des Champs Élysées, l’Étoile et son arc de Triomphe, l’avenue de la Grande Armée, la Défense et son arc

commémoratif, le tout sur presque dix kilomètres ; et certains humoristes du siècle dernier aurait vivement souhaité son prolongement jusqu’à la mer !