ECO CITOYEN des gestes au quotidien pour la planète

Cette année avec le SYDED 87, Syndicat Départemental d'Élimination des déchets ménagers pour le département de la haute vienne, nous allons découvrir les gestes ECO CITOYEN. Mais aussi l’utilité… la finalité de ces gestes … en quoi sont-ils utiles à long terme ? nous allons découvrir le devenir des déchets … je trie, nous trions Vous triez pour la bonne cause et on a tous remarqué que nos containers de recyclage se remplissaient de plus en plus vite… mais que deviennent ces déchets ? avec une visite au centre de recyclage de limoges Métropole ...