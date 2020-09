Ecologie dans l'Eglise : la Saison de la création avec le Père Michel Raquet

Un jubilé pour la terre a été décrété cette année pour la saison de la création. Qu'est-ce que cela signifie pour les chrétiens ? Quelle incitation pour l'engagement écologique ?

Le Père Michel Raquet proposera une conférence sur Saint François d'Assise le 29 septembre prochain. En quoi ce dernier est-il une figure inspirante ?

Notre invité partage également avec nous une action concrète et efficace... et nous propose, aujourd'hui, l'anti-gaspillage pour une vie plus consciente, en phase avec nos convictions.