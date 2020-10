Écologie intégrale, l'engagement des chrétiens (Culte de la Cité 2020 - table ronde)

"Écologie: l'engagement des chrétiens pour le respect de la création", c'est le thème qui a été choisi cette année pour introduire le Culte de la Cité au Grand Temple de Lyon.

Les participants à cette table ronde animée par Laetitia de Traversay sont les suivants :

- Martin Kopp (luthérien) est théologien écologique protestant, membre du Conseil de la Fédération Protestante de France (FPF), président de la Commission écologie et justice climatique de la FPF ; il a participé aux COP 19, 20 et 21 comme chargé de plaidoyer par la Fédération Luthérienne Mondiale. Co-directeur de la campagne Living the Change chez GreenFaith, sa thèse de doctorat s’intitule : « Croire et décroître ? La théologie protestante interrogée par la décroissance selon Serge Latouche ».

- Fabien Revol (catholique), enseignant-chercheur à l’Université Catholique de Lyon, dans le cadre du Centre interdisciplinaire d'éthique. Un legs de Jean Bastaire a permis de financer l’ouverture en janvier 2015 de la Chaire « Jean Bastaire : pour une vision chrétienne de l’écologie intégrale » de cette université, projet qu'il a eu la charge de coordonner ; il est aujourd'hui titulaire de cette chaire. Il est coordinateur adjoint de la chaire Science et religion.

- Marion Veziant-Rolland (EPUdF), directrice générale de Notre Dame des Sans-Abris (qui intègre des pratiques éco-responsables : arbres de la solidarité, atelier de cycles solidaires, etc.).

- Nicole Fabre, présidente du pôle lyonnais de la Fédération Protestante de France.

- Grégory Doucet, maire écologiste de Lyon.