Économie et société durables - 22 juin 2021 à 19:40

Le mardi à 19h40, toutes les 4 semaines

Dans le cadre du Magazine Economie, Dimbi Ramonjy, Fanny Romestant et Philippe Schäfer accueilleront des acteurs (entreprises, ONG, experts…) du territoire qui s’engagent en faveur d’un autre modèle de société. Chaque mois sera traité un enjeu majeur du développement durable avec des intervenants qui nous aideront à mieux comprendre ce défi-clé et témoigner de leurs solutions innovantes et pionnières.