Edition du 10 novembre 2020

Au sommaire, nous reviendrons sur le départ étonnant du 9e Vendée Globe dimanche dernier. À 14h20, 33 skippers ont pris le départ de ce tour du monde au large des Sables d’Olonne. Un départ, à huis clos, et plusieurs fois retardé en raison du brouillard. A la Rochelle, le FIFAV, le festival international du film et du livre d’aventure, se tiendra bien la semaine prochaine mais sur internet et les réseaux sociaux.

La rencontre de la semaine, c’est Mathilde Jounot, réalisatrice de films-documentaires. Elle s’est faite un nom avec son film « Océans, la voix des invisibles » sorti début 2016, qui rétablit la vérité sur la gestion des ressources halieutiques et la privatisation des océans. Une enquête au long cours, dont un 3e volet est en préparation.