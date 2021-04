Edition du 13 avril 2021

Comment va la pêche vendéenne, à l’heure du Brexit, du Covid, et des associations écologistes qui les montrent du doigt ? Jacques Lebrevelec, directeur de l’ACAV, l’Armement coopératif artisanal vendéen nous en dira plus.

A la Rochelle, on vit au rythme du Printemps de l’Océan. Une succession de manifestations en réel ou en virtuel. Une manière de renouer avec son histoire et d’élargir son horizon à l’heure de l’épidémie.

La rencontre de la semaine c’est Michel Vrignaud qui fut un pionner de la plongée et du film sous-marin en Vendée depuis 1968 et pendant presque 50 ans. Récit d’une passion avec ce sablais dans un deuxième volet, aujourd’hui.