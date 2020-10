Edition du 13 octobre 2020

Le Village du Vendée Globe ouvre ce 17 octobre. Le protocole sanitaire a été validé par l’Etat. Les détails dans ce magazine. Pour permettre aux plus jeunes de suivre cette course mythique, le département de la Vendée renouvelle le dispositif Vendée Globe Junior. Il repose principalement sur un site internet qui comprend de nombreuses informations et ressources pédagogiques. A la Rochelle, c’est un projet tout à fait innovant qui entre dans sa phase de test. Transformer les déchets plastiques des océans en produits verts pour les industries maritimes, c’est le concept de Circular Seas.

Deuxième partie de notre entretien cette semaine avec Yannick Bestaven. Le navigateur rochelais qui signe son grand retour sur l’Everest des mers sur le bateau Maître Coq. Départ de la Rochelle pour les Sables d’Olonne : ce 16 octobre.