Edition du 16 février 2021

Arnaud Boissières a bouclé la semaine dernière son 4e Vendée Globe consécutif, une performance qu’aucun autre marin n’a réussi à réaliser.

Le Japon a son icône de la course au large. Il s’appelle Kojiro Shiraishi et a après sa deuxième participation au Vendée Globe, a réussi a bouclé son tour du monde dans des conditions périlleuses. Nous reviendrons sur son histoire très originale.

La rencontre de la semaine, c’est Freddy Ouvrard, ostréiculteur au port de la Guittière, à Talmont-Saint-Hilaire. Celui qui tient la cabane de l’Huitrier pie est un passionné de l’élevage des huitres, et il nous évoquera son parcours, son métier et son évolution.