Edition du 17 novembre 2020

Au sommaire, nous nous intéresserons à la manière dont les skippers du Vendée Globe se nourrissent pendant 3 mois. Depuis plusieurs éditions, les plats lyophilisés ont fait leur apparition, des repas bien moins lourds que des boîtes de conserves. A Rochefort, comment les bénévoles et les salariés de l’Hermione s’adaptent au confinement ? Vous en saurez plus dans cette édition, pour cette réplique d’une frégate du XVIIIe siècle, l’hiver qui arrive est aussi synonyme d’entretien et d’hivernage du gréement et des voiles.

La rencontre de la semaine, c’est Arno Bringer, chercheur au LIENSS de la Rochelle qui travaille sur les effets des micro-plastiques sur les huîtres et les moules de nos régions.