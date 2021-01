Edition du 19 janvier 2021

Je vous emmène cette semaine dans un petit coin très original du domaine maritime en Vendée : le port de la Guittière, entre les Sables-d’Olonne et Jard-sur-Mer. Un village ostréicole, entre marais et forêt, au bord d’une rivière, sur les rangs pour devenir « grand site de France ».

La mer, la pêche et la cote africaine, les peuples de la mer sont-ils si différents là-bas et ici sur nos côtes vendéennes et charentaises ? On en parle cette semaine avec le curé doyen des Sables d’Olonne, l’abbé Antoine Nouwavi, qui est né au bord du golfe de Guinée.

La rencontre de la semaine, c’est Elodie Pineaud, rhétaise et originaire de l’île de Ré, fille de marin-pêcheur, très sensible à l’environnement qui nous présentera son nouveau projet de revaloriser les sous-produits du mareyage, les déchets de poisson.