Edition du 1er décembre 2020

Les plaisanciers de nouveau autorisés à naviguer. Nous ferons un point avec le maitre de port de la Rochelle. Un peu d’oxygène pour la navigation mais vous verrez qu’il y a encore quelques contraintes importantes. Comment expliquer les échouages de baleines sur la côte Atlantique ? Depuis le 29 septembre dernier, 7 rorquals se sont échoués sur la côte Atlantique, dont 3 pour la seule côte vendéenne.

La rencontre de la semaine, c’est une double-rencontre, celle de Capucine et Aurélie, animatrices de l’association Belles et rebelles, qui permet à des femmes, depuis le port de la Rochelle, de découvrir et s’initier à la pratique de la voile.