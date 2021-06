Edition du 1er juin 2021

• Coup de projecteur sur la SNSM. Avec les activités nautiques qui reprennent, les sauveteurs peuvent être de nouveau appelés en intervention. Du côté de l’association, l’épisode COVID a grevé les finances de ces structures d’abord associatives.

• Un projet de bateau et de croisière sport et voile pour le public handicapé. Le projet est baptisé Estrella Lab et est né dans la tête d’une rochelaise, Olivia Wattine.

• La rencontre de la semaine c’est le Père Claude Babarit, prêtre retraité aux Sables-d’Olonne. A 86 ans, cet amoureux de la mer n’a jamais cessé de naviguer. Curé de paroisse à la Roche-sur-Yon, en plus de ses jeunes confirmands, il a amené pendant des années, des jeunes issus de foyers de placement pendant des week-ends et des semaines en mer.